الجزائر 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بتأكيد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بأن دستور البلاد الجديد سيكون توافقيًا يحقق تطلعات الجزائريين الذين ينشدون التغيير الديمقراطي الجذري وفقًا للمطالب التي رفعوها خلال الحراك السلمي العام الماضي، بما يعزز الوحدة الوطنية ويحمي استقرار الدولة ومؤسساتها الدستورية.وتطرقت إلى إعلان المجلس الشعبي الوطني (البرلمان الجزائري)، أمس، عن بدء مناقشة مشروع الدستور الجديد للبلاد للمصادقة عليه يوم الخميس المقبل، وذلك تحسبًا لعرضه على الشعب الجزائري في استفتاء عام حدد تاريخه بالفاتح نوفمبر القادم.ورصدت مستجدات وباء فيروس كورونا في البلاد، مشيرة إلى تسجيل 289 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي للحالات المصابة 46653 حالة.وتطرقت صحف الجزائر في الشؤون الدولية إلى التوتر بين تركيا واليونان في شرق المتوسط بسبب عمليات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي من طرف أنقرة، مبرزة دعوة الاتحاد الأوروبي للطرف التركي بضرورة تجنيب المنطقة اي انزلاقات نحو المجهول.// انتهى //13:10ت م0091