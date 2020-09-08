جيزان 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات أبو عريش، و احد المسارحة ، والدائر بني مالك ، و الريث ، والعارضة ، و فيفا، و هروب.وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً - بمشيئة الله -.// انتهى//13:19ت م0095