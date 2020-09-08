لندن 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، بدعوة السلطات المواطنين إلى توخي الحذر واتباع الإرشادات الصحية الرسمية مع رصد زيادة في معدل انتشار فيروس كورونا المستجد ضمن أنحاء واسعة من البلاد.وتناولت في شأن منفصل المستجدات المتعلقة بمفاوضات الخروج الأوروبي، مشيرةً إلى رغبة الحكومة طرح قانون جديد للسيطرة على الحدود ربما يعرقل جهود التوصل إلى إتفاق نهائي منتصف الشهر الجاري كما كان مخطط له سابقاً.وتطرقت إلى المخاوف من استمرار جرائم خطف الأطفال في مخيم الهول بالحسكة السورية وذلك بعد نقل وسائل إعلام عالمية اليوم أنباء خطف أربعة نساء وعشرة أطفال يحملون الجنسية الأسترالية من المخيم.// انتهى //13:33ت م0099