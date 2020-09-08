الرياض 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واستنطلق غدًا الجولة 36 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بمواجهة واحدة، يستضيف بها فريق النهضة صاحب المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، نظيره نجران الثاني عشر بـ 44 نقطة على ملعب مدينة الأمير محمد بن فهد الرياضية بالدمام، على أن تختتم منافسات الجولة بـ 9 مباريات تقام مساء بعد غدٍ بتوقيت واحد عند الساعة 8:35 م، حيث يقابل القادسية نظيره الباطن، ويلتقي العين مع أحد، ويلعب الجيل ضد الطائي، والخليج مع البكيرية، ويحل النجوم ضيفًا على الأنصار، فيما يستضيف الجبلين فريق الثقبة، والكوكب ضد الشعلة، ويلعب المجزل أمام جدة، ويقابل التقدم فريق حطين .// انتهى //13:34ت م0100