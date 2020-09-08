الطائف 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واسضبطت بلدية غرب الطائف الفرعية خلال الجولات التفتيشية على الأنشطة الغذائية مخالفات للوائح البلدية والاشتراطات الصحية 32 مخالفة للاشتراطات الصحية، وشملت الجولة المطاعم والمطابخ ومحلات بيع المواد الغذائية والخضار والفواكه والكفتريات ومحلات العصائر بنطاق الفرع البلدي.وأوضحت أمانة الطائف أن المخالفات التي تم رصدها شملت سوء أماكن التحضير، وتدني بيئة العمل، بالإضافة إلى عرض منتجات يظهر عليها علامات التلف والفساد، وسارعت الفرق الرقابية إلى توجيه الأنشطة المخالفة لتصحيح المخالفات وتجنب تكرارها، وذلك للحفاظ على صحة المستهلك وضمان سلامة المنتجات.وتكثف الفرق الرقابية بالفروع البلدية (11 فرعا ومكتبا للخدمات البلدية بالطائف وضواحيها) أعمال متابعة الأنشطة الغذائية من خلال الجولات المسائية والصباحية والتي تتجاوز 260 جولة تفتيشية يومياً.وأشارت الأمانة أن وكالة البلديات الفرعية تابعت الأنشطة التي تكررت مخالفاتها وتعاملت معها وفق الأنظمة والتعليمات حيث تم اغلاق عدد من الأنشطة لحين معالجة الملاحظات والتأكد من اتباعها للتعليمات.// انتهى//15:00ت م0135