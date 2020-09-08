بريدة 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واستسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، التقرير السنوي لأنشطة وجهود الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الرس لعام 1441هـ.جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، محافظ الرس حسين بن عبدالله العساف ، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرس فايز بن ذعار الحربي , وأمين الغرفة خالد بن محمد الحناكي ، وعدداً من منسوبي ومنسوبات الغرفة.واستمع سموه إلى شرح من رئيس الغرفة عن ما تضمنه التقرير من إنجازات, وأبرز الخطط والأنشطة التي تعتزم الغرفة تنفيذها خلال الفترة القادمة ، وتطلعات الغرفة لتعزيز التعاون البناء بين القطاع العام والخاص بالمنطقة .وأشاد سمو أمير منطقة القصيم بالجهود التي تبذلها غرفة الرس لخدمة المحافظة وأهاليها ، مؤكداً تعزيز دور شباب وسيدات الأعمال خدمةً لهم في عملهم التجاري والاستثماري وتوجيههم التوجيه السليم ، داعياً إلى بذل المزيد من الجهود وتدعيم الشراكة بين القطاع العام والخاص لخدمة التنمية بالمحافظة وزيادة المساهمة والتنسيق في دعم القطاع التجاري والسياحي لخدمة أبناء المنطقة وزوارها ، مؤكداً حرص الإمارة على تشجيع أعمال الغرفة والتنسيق مع مختلف الجهات بالمنطقة لدعم أنشطتها وبرامجها .من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة غرفة الرس عن بالغ شكره للأمير فيصل بن مشعل بن سعود على اهتمامه الكبير بأنشطة الغرفة ، مؤكداً أن الغرفة ستعمل على دعم وتطوير وتكثيف أنشطتها في سبيل خدمة المنطقة.// انتهى //15:02ت م0137