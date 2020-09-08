عام / سمو أمير منطقة القصيم يتسلم التقرير السنوي لأنشطة الغرفة التجارية بالرس
الثلاثاء 1442/1/20 هـ الموافق 2020/09/08 م واس
بريدة 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واس
تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، التقرير السنوي لأنشطة وجهود الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الرس لعام 1441هـ.
جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، محافظ الرس حسين بن عبدالله العساف ، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرس فايز بن ذعار الحربي , وأمين الغرفة خالد بن محمد الحناكي ، وعدداً من منسوبي ومنسوبات الغرفة.
واستمع سموه إلى شرح من رئيس الغرفة عن ما تضمنه التقرير من إنجازات, وأبرز الخطط والأنشطة التي تعتزم الغرفة تنفيذها خلال الفترة القادمة ، وتطلعات الغرفة لتعزيز التعاون البناء بين القطاع العام والخاص بالمنطقة .
وأشاد سمو أمير منطقة القصيم بالجهود التي تبذلها غرفة الرس لخدمة المحافظة وأهاليها ، مؤكداً تعزيز دور شباب وسيدات الأعمال خدمةً لهم في عملهم التجاري والاستثماري وتوجيههم التوجيه السليم ، داعياً إلى بذل المزيد من الجهود وتدعيم الشراكة بين القطاع العام والخاص لخدمة التنمية بالمحافظة وزيادة المساهمة والتنسيق في دعم القطاع التجاري والسياحي لخدمة أبناء المنطقة وزوارها ، مؤكداً حرص الإمارة على تشجيع أعمال الغرفة والتنسيق مع مختلف الجهات بالمنطقة لدعم أنشطتها وبرامجها .
من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة غرفة الرس عن بالغ شكره للأمير فيصل بن مشعل بن سعود على اهتمامه الكبير بأنشطة الغرفة ، مؤكداً أن الغرفة ستعمل على دعم وتطوير وتكثيف أنشطتها في سبيل خدمة المنطقة.
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