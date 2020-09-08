بريدة 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم, العميد عبدالعزيز بن ضويعن الجهني بمناسبة تكليفه قائداً لقوات أمن المنشآت بالمنطقة .وأعرب سموه عن تمنياته للعميد الجهني بالتوفيق والنجاح في مهام عمله ، مشيراً إلى أهمية الدور الذي يقومون به , مؤكداً دعمه لجميع أعمالهم الأمنية التي يقدمونها.من جهته أعرب قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة عن شكره لسمو أمير القصيم على ما وجده من دعم وتوجيه , مؤكداً حرصه وزملاءه للحفاظ على أمن المنشآت بالمنطقة ، والتكامل مع القطاعات الأمنية والخدمية بالمنطقة لما فيه الخير بإذن الله.// انتهى //15:04ت م0139