نجران 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واسقدّمت عيادات "تطمن" في منطقة نجران خدماتها لعدد 4590 مراجعا خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك عبر 8 عيادات في مستشفيات الملك خالد، نجران العام، شرورة، خباش العام، بدر الجنوب، حبونا، ثار، ويدمة.وقالت صحة نجران إن اجمالي المستفيدين من خدمات عيادات تطمن منذ بدء العمل فيها مطلع شهر يونيو من العام الجاري بلغ 11860 مستفيدا . يذكر أن وزارة الصحة خصصت عيادات "تطمن" لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //15:09ت م0141