عام / عُمان تسجل 87590 إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا
الثلاثاء 1442/1/20 هـ الموافق 2020/09/08 م واس
مسقط 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة العُمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 87590 إصابة، والوفيات 742 حالة، والمتعافين 82973 حالة، لتصل نسبة الشفاء إلى 7ر94%.
وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 52 حالة ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 472 حالة والمنومين في العناية المركزة 161 حالة.
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