مسقط 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة العُمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 87590 إصابة، والوفيات 742 حالة، والمتعافين 82973 حالة، لتصل نسبة الشفاء إلى 7ر94%.وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 52 حالة ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 472 حالة والمنومين في العناية المركزة 161 حالة.// انتهى //15:13ت م0145