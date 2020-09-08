ظهران الجنوب 20محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واسافتتح محافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح مساء أمس , معرض "بأيدينا احترافنا" الذي أقامته لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة ضمن مبادرة "نشامى عسير" التي أطلقها سمو أمير منطقة عسير .وأوضح رئيس اللجنة سعيد الوادعي أن مساحة المعرض بلغت 300 م2 , ونفذته 10فتيات واشتمل على عدة أركان أهمها ركن الماضي الذي يحتوي على السوق الشعبي القديم وركن الشعبيات والحرف اليدوية وركن المطاحن والعطارة ودكان الحارة وخيرات ظهران وبيوت الطيبين وركن تراث تهامة , وركن الحاضر وما يحتويه من أعمال التطريز وصناعة الأساور والتصوير الفوتوغرافي وتصوير العرايس وحفلات الزفاف وكذلك التغليف وبيع أكواب القهوة وركن المدربة الرياضي وكذلك ركن الكاتبات والمصورات والرسامات .وقال الوادعي : إن المعرض يأتي في إطار الفرص المتنوعة التي يقدمها نشامى الحي لتقديم الخدمة لأهالي المحافظة وإتاحة المشاركة للمبدعات والموهوبات، والجهود قائمة على إعداد بازار نسائي خلال الشهر القادم لعرض المنتجات لصاحبات المهن والحِرف.من جهته ثمن محافظ ظهران الجنوب الجهود التي بذلها رئيس وأعضاء اللجنة لأهالي المحافظة راجياً من الله أن يعينهم ويسدد خطاهم.//انتهى//15:23ت م0148