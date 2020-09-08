ظهران الجنوب 20 محرم 1442 هـ الموافق 08سبتمبر 2020 م واستفقد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي اليوم سير العملية التعليمية في عدد من مدارس المحافظة للعام الدراسي الحالي عبر التعليم عن بُعد من خلال منصة مدرستي .واطلع العلكمي على تفعيل منصات التعليم عن بُعد، وعمل لجان الدعم التقني لحل المشكلات التقنية التي تواجه الطلاب، وأعمال لجان الدعم التعليمي والإرشادي.وأثنى على الجهود المبذولة حاثاً الجميع على مواصلة العمل وتقديم كامل الدعم للطلاب والطالبات لإنجاح عملية التعليم عن بُعد.//انتهى//15:25ت م0149