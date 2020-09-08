عمّان 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واسالتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي اليوم برئيس الإدارة التنفيذية للصناعات الدفاعية في وزارة الدفاع الإماراتية العميد الركن المهندس مبارك سعيد الجابري الذي يزور عمّان حاليا.وبحثا خلال اللقاء أوجه التعاون والتنسيق وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.// انتهى//16:05ت م0182