ميدي 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم بتوزيع 594 سلة غذائية تزن 43 طنًا و956 كيلوغراما للأسر الفقيرة والنازحة في مناطق بني فائد والجعدة و التنابكة و نازحي الطينة التابعة لمديرية ميدي بمحافظة حجة المحاذية لمحافظة صعدة، استفاد منها 1,782 فردا، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الغذائية المقدمة من المملكة -ممثلة بالمركز- لأبناء الشعب اليمني بمختلف محافظاته دون تمييز.//انتهى//16:11ت م0184