حائل 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واس ‏استكمل النادي الأدبي الثقافي بمنطقة حائل استعداداته لتقديم حزمة من ‏البرامج والفعاليات النوعية بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة . ‏وأوضح رئيس النادي الدكتور نايف المهيلب أن النادي أعدّ باقة متنوعة ‏من البرامج الثقافية والوطنية التي تتوافق وحجم هذه المناسبة الغالية على ‏نفوس الجميع، تشمل محاضرة بعنوان "توحيد المملكة والتطورات ‏السياسية في عهد المؤسس الملك عبدالعزيز" - طيب الله ثراه - يقدّمها ‏عن بُعد الدكتور طلال الطريفي، وورشة عمل بعنوان"تحديات في ‏أروقة ريادة الأعمال" (للشباب) يقدّمها فارس الصنهات، وذلك في مقر ‏النادي . ‏وأضاف المهيلب أن الفعاليات تشمل محاضرة بعنوان "مثقفون حول ‏الملك عبد العزيز" يقدّمها سعود البلوي، وأمسية شعرية وطنية يقدمها ‏الشاعر عبدالله الأسمري عن بُعد، وجلسة حوارية حول القِيم الوطنية في ‏مزرعة ‏علي الحبردي ‏بمركز القاعد .‏فيما تنظم اللجنة الثقافية بمحافظة الشملي ‏مسابقتين لليوم الوطني الـ ٩٠ ‏للمملكة، الأولى بعنوان ( تغريدة - لوحة فنية) عن الوطن عبر تويتر، ‏والثانية مسابقة وطنية في الإلقاء للأطفال دون ١٣عاما تقدّمها هديل الداود ‏عبر تويتر .‏‏// انتهـى //16:34ت م0190