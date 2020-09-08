المدينة المنورة 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واساعتمد سمو رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الأمير الدكتور ممدوح بن سعود ثنيان الخطة التنفيذية لأنشطة الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ١٤٤٢هـ عن بعد، والتي ستنظم خلال جائحة فيروس كورونا في عمادة شؤون الطلاب وكليات الجامعة.وأكد عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور سامي الحيسوني الدعم الذي تتلقاه العمادة من سمو رئيس الجامعة وخصوصا خلال الجائحة، حيث وجه سموه باستمرار إقامة الأنشطة عن بعد، بالإضافة إلى أنشطة موجهة للطلاب في السكن الجامعي، بما يتوافق مع الاحترازات والبروتكولات الصحية التي وجهت بها القيادة الرشيدة -حفظها الله-.وبين الدكتور الحيسوني أن العمادة ستنفذ أنشطة وبرامج عن بُعد عبر المنصات الإلكترونية المتنوعة، وخصوصا خلال الأسابيع السبعة الأولى، وستكون عبارة عن محاضرات عامة، ودروس علمية، وأنشطة ثقافية ورياضية، وأنشطة عبر الأندية الطلابية والكليات والسكن، والفعاليات المسائية بالإضافة إلى مركز تنمية المهارات، مُشيراً إلى أنه تم دمج أنشطة الكليات مع العمادة المركزية حسب خطة النشاط المعتمدة لهذا العام، وذلك لتفعيل روح التنافس بين الجهات التعليمية في تنفيذ الأنشطة الطلابية وأنشطة الكليات وذلك عبر ثلاث مسارات هي، مسار الأنشطة التخصصية عن بعد، ومسار أندية الكليات، والمشاركة في البرامج المركزية للعمادة.// انتهى //16:47ت م0191