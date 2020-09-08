إسلام آباد 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 حالات وفاة، و330 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغت 299233 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6350 حالة وفاة، كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 286157 حالة، في حين توجد 6726 حالة نشطة.// انتهى //16:51ت م0195