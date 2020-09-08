بريدة 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واسثمن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , حصول جامعة القصيم على شهادة تميز عن مشروع السجل المهاري في فئة "التوظيف الالكتروني" , والتي جاءت ضمن أعمال القمة العالمية لمجتمع المعلومات والمنعقدة في جنيف , والتي حصلت من خلالها المملكة على جائزة وسبع شهادات.وقال سموه : إن ما يحظى به قطاع التعليم من دعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ , ساهم وباقتدار للوصول إلى تحقيق العديد من النجاحات وعلى مستوى العالم , وأشيد بما تقدمه جامعة القصيم من جهود مباركة بقيادة معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن الداود من دور وإثراء علمي واجتماعي.كما أشاد سموه بالجهود والبرامج والخدمات التي تقدمها الجامعة للطلاب والطالبات, مؤكداً على أهمية المضي قدماً في مواصلة تحقيق الحفاظ على هذه النجاحات والتي تساهم في تطوير العمل الأكاديمي بما يضمن تحقيق الآمال والتطلعات, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود , وأن يوفق الجميع لكل خير.// انتهى//17:20ت م0200