مكة المكرمة 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واسنفذت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ممثلة بأكاديمية المسجد الحرام بالتعاون مع الإدارة العامة للموارد البشرية بالرئاسة عدد من الدورات التدريبية التخصصية لمنسوبي ومنسوبات الرئاسة دورة "إدارة الأداء المؤسسي" ودورة "القيادة الإبداعية" ودورة "القيادة الأخلاقية" لمنسوبي ومنسوبات الرئاسة وذلك ضمن خطتها خلال الفترة الحالية وبالمشاركة مع وكالة الشؤون التطويرية النسائية ممثلة في أكاديمية التدريب النسائية.وأوضح مدير الإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام أحمد بن عيد الوذيناني أن الأكاديمية تواصل تقديم الدورات عن بُعد خلال هذه الفترة احترازياً وذلك إنفاذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشئون الحرمين باستخدام التقنية ويشارك في تقديم هذه الدورات مركز القطاع الثالث للتدريب والاستشارات الادارية.وبين الوذيناني أن الدورات تهدف الي فهم عملية إدارة الأداء وتحديد أهداف الموظف والدوافع وكيفية تحقيق الهدف العام للأعمال و الي التعرف على مفاهيم القيادة وصفات القائد الناجح كما تهدف الي التعرف على مفهوم القيادة الأخلاقية وأهمية وأثر القيادة الأخلاقية .// انتهى //17:36ت م0204