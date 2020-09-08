طرابلس 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واسأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس دعمه لجميع المبادرات التي من شأنها أن تعزز وتكمل جهود السلام الجارية التي يقودها مؤتمر برلين حول ليبيا.وثمن غوتيريس في بيان للناطق باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك دور المغرب في استضافة جلسات الحوار الليبي بهدف تحقيق حل سلمي للصراع الليبي، مبينًا أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية العام 2015 هو شهادة على التزام المغرب الحازم في إيجاد حل للأزمة الليبية، إلى جانب الأمم المتحدة.// انتهى //18:25ت م0211