نجران 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واستفقد مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور، ملفي العتيبي، اليوم، عددًا من مدارس محافظة خباش، للاطلاع على سير العملية التعليمية للطلاب والطالبات.وشملت الجولات عدداً من مدارس المحافظة، للوقوف على تفعيل منصات التعليم عن بعد والاستفادة من الإمكانيات التي أتاحتها وزارة التعليم من خلال قناة عين التعليمية الفضائية، ومنصة مدرستي للتعليم عن بُعد، والاطلاع كذلك على الجهود المبذولة لتقديم الدعم التقني والفني للطلاب وأعمال لجان الدعم التعليمي والإرشادي وتذليل الصعوبات كافة التي قد تواجه الطلاب بالشراكة مع أولياء الأمور.//انتهى//18:42ت م0213