الرباط 20 محرم 1442 هـ موافق 08 شتنبر 2020 م واسبحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- الدكتور سالم بن محمد المالك اليوم بالرباط مع سفير جمهورية الكاميرون لدى المملكة المغربية محمدو يوسيفو تطوير التعاون بين المنظمة والكامرون في مجالات التربية والعلوم والثقافة.واستعرض الدكتور المالك التطورات التي شهدتها الإيسيسكو خلال العام المنصرم، وأبرز محاور رؤيتها وإستراتيجية عملها الجديدة، ومنها التواصل مع الدول الأعضاء للتعرف على احتياجاتها وأولوياتها فيما يتعلق بمجالات عمل المنظمة، وتصميم برامج ونشاطات تنفذها بالتعاون مع الجهات المختصة في تلك الدول لتلبية هذه الاحتياجات، مؤكدا أن الدول الأفريقية الأعضاء تحظى بالأولوية.وقال المالك: إن الإيسيسكو تتبنى أيضا نهج الانفتاح على الدول غير الأعضاء والمنظمات والهيئات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، وعقد المزيد من الشراكات معها لفائدة الدول الأعضاء بالمنظمة.من جانبه أكد سفير الكاميرون حرص بلاده على تطوير التعاون مع الإيسيسكو لتحقيق الكثير من المهام النبيلة، كمكافحة الفقر، ومواجهة الأفكار المتطرفة، وبناء قدرات النساء والفتيات، مشيدا بما قدمته المنظمة من مبادرات خلال جائحة كورونا.// انتهى //19:35ت م0223