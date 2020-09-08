أبوجا 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واسلقي عشرة مدنيين مصرعهم في شمال شرق نيجيريا خلال هجمات شنّتها جماعة بوكو حرام الإرهابية على قُراهم.وذكرت مصادر إعلامية محلية أن عناصر من بوكو حرام شنّت هجوماً على قرية كرماري الواقعة على بُعد 40 كيلومتراً من مايدوجوري وقتلوا أربعة من سكّان القرية دون استخدام أسلحتهم النارية، كي لا يلفتوا انتباه القوات العسكرية المتمركزة على مقربة من القرية.وفي قرية أخرى تقع على مشارف مايدوجوري شنّ إرهابيّو بوكو حرام هجوماً مماثلاً قتلوا خلاله أربعة مدنيين.وأضافت المصادر أن مزارعَين قُتلا على مقربة من مدينة مايدوغوري أثناء عملهما في حقلهما وخُطف آخرون على أيدي مقاتلي الحركة.يذكر أن أكثر من 36 ألف شخص لقوا حتفهم في نيجيريا منذ 2009 حين شنّت بوكو حرام تمرّداً مسلّحاً ضدّ الحكومة في شمال شرق البلاد، المنطقة التي هُجّر منها أكثر من مليوني شخص بسبب أعمال العنف.// انتهى //19:38ت م0224