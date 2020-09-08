دكا 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واسنفذ مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في بنجلاديش مشروع حفر 62 بئرًا من جملة 159 بئرًا من المقرر أن يحفرها المكتب في هذا العام 2020، وتتوزع على عدة مناطق نائية تشح فيها المياه الصالحة للشرب.وأوضح بيان صادر عن مكتب الندوة في عاصمة بنجلاديش دكا أنه يوجد 40 بئرًا أخرى تحت الإنشاء ينجزها المكتب في مناطق وقرى متفرقة من بنجلاديش بهدف الإسهام في توفير المياه النقية للأهالي لتفادي الأمراض والأوبئة التي تسببها المياه الملوثة غير الصالحة.وثمن المستفيدون من الآبار جهود الندوة العالمية ومشروعاتها التنموية التي تفيد المجتمع البنجلاديشي، معبرين عن سعادتهم وامتنانهم للعطاء السخي لمملكة الإنسانية حكومة وشعبًا.// انتهى //19:39ت م0225