عام / الأردن تسجل 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا
الثلاثاء 1442/1/20 هـ الموافق 2020/09/08 م واس
عمّان 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واس
سجلت الأردن 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2581 إصابة.
وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: إن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 4 أردنيين قادمين من الخارج، و99 حالة محلية سُجلت في عمّان والبلقاء وإربد والكرك وجرش والزرقاء، مشيرًا إلى تسجيل 68 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1873، كما سُجلت حالتي وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 19 حالة.
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19:40ت م
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