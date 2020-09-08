عمّان 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واسسجلت الأردن 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2581 إصابة.وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: إن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 4 أردنيين قادمين من الخارج، و99 حالة محلية سُجلت في عمّان والبلقاء وإربد والكرك وجرش والزرقاء، مشيرًا إلى تسجيل 68 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1873، كما سُجلت حالتي وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 19 حالة.// انتهى //19:40ت م0226