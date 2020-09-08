عمّان 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واساستأنف الأردن اليوم تسيير واستقبال الرحلات الجوية المنتظمة بعد محددات فرضها ظهور فيروس كورونا المستجد على الملاحة الجوية منذ 17 مارس الماضي.وأعلن وزير النقل الأردني خالد سيف قبل أيام أن موعد استئناف الرحلات الجوية المنتظمة مع دول ووجهات عدة سيكون في الثامن من سبتمبر الحالي بحسب الحالة الوبائية.وصنفت الأردن الدول والوجهات وفق الحالة الوبائية فيها إلى تصنيفات ثلاثة: خضراء وصفراء وحمراء، حددت صلاحيتها حتى 14 سبتمبر الحالي.// انتهى //19:45ت م0229