أبوظبي 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واسالتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي في أبوظبي اليوم بوزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري بيتر سيراتو .وبحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في الكثير من المجالات ومنها الصحة والتعليم والاستثمار، وتناولا مستجدات الأوضاع في المنطقة، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:49ت م0230