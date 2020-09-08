بغداد 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واسألقت قوات الأمن العراقية اليوم القبض على عشرات المطلوبين للقضاء بجرائم مختلفة, وصادرت كمية من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة غير المرخصة أثناء تنفيذها عمليات أمنية في محافظتي البصرة وميسان بجنوب العراق.وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية أن قوات الأمن في محافظة البصرة ألقت القبض على 40 مطلوباً للقضاء بجرائم مختلفة, كما ضبطت 16 بندقية ومخازن بندقية, و 4 دراجات نارية و7 عجلات مخالفة لا تحمل أوراقا ثبوتية .وفي محافظة ميسان جنوب العراق صادرت القوات الأمنية عددا من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة غير المرخصة من بينها رشاشة ثقيلة, ورشاشة متوسطة، وعجلة لا تحمل مستمسكات رسمية .يذكر أن أربع محافظات بوسط وجنوب العراق بينها البصرة وميسان تشهد منذ يومين عمليات أمنية متواصلة لمصادرة السلاح المنفلت, وإنهاء النزاعات العشائرية المسلحة, والقبض على المطلوبين بجرائم مختلفة.// انتهى //19:50ت م0232