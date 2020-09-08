جدة 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واساستقبل معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، بمقر الجامعة بجدة اليوم، معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد الرئيس الفخري للمحامين السعوديين الرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري الخليجي رئيس مجلس أمناء مركز التحكيم الهندسي السعودي، وذلك بمناسبة مشاركتهما في مناقشة رسالة دكتوراه في الدراسات القضائية بقسم الشريعة للباحث أحمد بن عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.ورحب معالي رئيس الجامعة بمعالي رئيس مجلس الشورى وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، معرباً عن شكره لهما على ما بذلاه من مجهود في قراءة الرسالة ومراجعتها وإبداء الملاحظات القيمة عليها، بما يسهم في إثراء هذه الرسالة وتوصياتها.من جانبه نوه معالي رئيس مجلس الشورى بالدور الذي تقوم به جامعة الملك عبدالعزيز من اهتمام بالعلم وأهله، وبما تضمه من برامج أكاديمية وبحثية متنوعة وما تزخر به من كفاءات مؤهلة.ثم انتقل الجميع إلى قاعة مجلس الجامعة حيث بدأت وقائع مناقشة أطروحة الدكتوراه للباحث بن باز التي حملت عنوان "المعونة القضائية دراسة تحليلية مقارنة بين النظام السعودي ونماذج القوانين الإقليمية والدولية"، والتي أشرف عليها الدكتور عبدالرحمن بن نافع السلمي المشرف على الدراسات العليا القضائية، ورئيس الدائرة القضائية للفصل على المخالفات والمنازعات التمويلية بجدة.وفي ختام المناقشة عقد اجتماع بين أعضاء اللجنة للحكم على الرسالة العلمية، نتج عنه منح الباحث أحمد بن عبدالعزيز بن باز درجة الدكتوراه في الدراسات القضائية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، وأوصت اللجنة بطباعة الرسالة وتبادلها بين الجامعات.// انتهى //20:24ت م0237