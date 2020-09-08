رفحاء 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واستفقد مدير مكتب التعليم بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية خالد بن ناجي الشمري اليوم, سير العملية التعليمية في المرحلة الابتدائية - عن بعد -, حيث شملت الجولة التفقدية مدرسة عمرو بن العاص الابتدائية.واطلع الشمري على الأعمال عبر منصة مدرستي وبرنامج التيمز وجهود المدرسة في تفعيل الدراسة عن بعد وتسهيل تسجيل طلاب التعليم العام وطلاب فصول الأمل، كما التقى بمعلم الصف الأول، مقدماً الشكر للمعلمين وإدارة المدرسة على جهودهم المبذولة والخدمات والتعاون المستمر الذي يقدمونه للطلاب عن بعد.// انتهى //20:43ت م0243