واشنطن 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 26,146 إصابة مؤكدة و 175 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 6,287,362 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 188,688 حالة وفاة.// انتهى //20:48ت م0245