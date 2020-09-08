جيزان 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واسأعرب مجلس جامعة جازان عن اعتزازه بالجهود الكبرى التي بذلتها وزارة التعليم لاستئناف العام الدراسي الجديد، وقال معالي رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني:" يحق لنا الفخر بوطننا وبقيادته التي جعلت سلامة وصحة الإنسان أولاً ، وجاء قرار استئناف الدراسة ملبياً لتطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله - مع تحقيق الجودة التعليمية " ، منوهًا بحجم الجهود التي تبذلها وزارة التعليم وتسخيرها الموارد والإمكانات كافة وبمتابعة دقيقة من معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ، مشدداً على أهمية مشاركة الأسرة وأولياء الأمور في دعم واستمرار العملية التعليمية ومتابعة عملية التعليم عن بعد مع أبنائهم.جاء ذلك خلال عقد مجلس الجامعة أولى جلساته اليوم للعام الجامعي 1442هـ عن بعد، برئاسة معالي رئيس الجامعة الدكتور مرعي القحطاني، وبمشاركة الأمين العام للجنة المؤقتة القائمة بأعمال مجلس التعليم العالي الدكتور محمد بن عبد العزيز الصالح ، ووكلاء الجامعة وعمداء وعميدات الكليات والعمادات المساندة.وأوضح أمين مجلس الجامعة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد بن حسن أبو راسين، أن المجلس اتخذ عدداً من القرارات منها الموافقة على استمرار وانتقال بعثة (76) من المعيدين والمحاضرين من الجنسين للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات مختلفة، ومنح درجة الماجستير لـ 7 طلاب وطالبات، والموافقة على اعتماد الدليل الإجرائي لبناء وتقويم نواتج التعلم، والموافقة على اعتماد القواعد والإجراءات التنظيمية المالية لبرامج الدراسات العليا بالجامعة، والموافقة على اعتماد خطة القبول والتسجيل لإعادة التوازن لأعمال القبول والاستيعاب في الجامعة بمؤشر قياس سنوي، وإعادة تشكيل مجلس عمادة البحث العلمي لمدة عامين، والموافقة على الموضوعات البحثية والأكاديمية لبعض أعضاء هيئة التدريس (مجلس علمي ــ إعارة)، وتفويض معالي رئيس الجامعة صلاحيات مجلس الجامعة فيما يختصّ ببعض الموضوعات.// انتهى //20:51ت م0246