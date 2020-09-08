جيزان 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واسوقف المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي اليوم، على الخدمات المقدمة للطلاب وأولياء الأمور لدعم العملية التعليمية عبر منصة مدرستي والبدائل التي وفرتها وزارة التعليم، وذلك خلال زيارته لمدارس مكتب التعليم بالعارضة يرافقه عدد من القيادات التعليمية .وناقش الدكتور أبوهادي خلال زيارته المدارس مع الهيئة الإدارية، سير العملية التعليمية للطلاب والطالبات ونسب التسجيل في منصة مدرستي وأبرز التحديات التي واجهت الطلاب والطالبات والأسر، مطلعاً على اللجان التي شكلتها المدارس لدعم العملية التعليمية عن بعد، مشدداً على أهمية التواصل الدائم مع الطلاب والطالبات والأسر ومتابعة التحصيل الدراسي بشكل مستمر والعمل على تحقيق الاستفادة الكاملة من البدائل التي وفرتها وزارة التعليم.وأثنى على الدور المحوري الذي يقوم به منسوبو المدارس من الهيئة الإدارية والتعليمية في هذه المرحلة الجديدة، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.// انتهى //21:12ت م0252