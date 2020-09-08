تونس 20 محرم 1442 هـ الموافق 8 سبتمبر 2020 م واساستقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم بالعاصمة تونس الأمين العام المساعد رئيس مركز جامعة الدول العربية بتونس محمد صالح بن عيسى .وأضاف بيان لرئاسة الجمهورية التونسية ان العيسى اطلع خلال اللقاء الرئيس سعيّد على الخطوط العريضة لعمل المركز وبرامجه المستقبلية.كما نقل محمد صالح بن عيسى، بحسب نفس المصدر، تحيات أمين عام جامعة الدول العربية لتونس و تقديره لرئيس الجمهورية.// انتهى//21:44ت م0253