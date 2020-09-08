الرياض 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واسحصدت الشركة السعودية للكهرباء ، جائزتين لأفضل أداء مميز لإدارات خدمات المشتركين الكهربائية والمائية ، على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي خليفة بن سعيد العبري ، خلال إعلانه اليوم نتيجة الجائزة ، أن مكتب خدمات المشتركين بشمال الرياض حصل على "جائزة أفضل مكتب خدمات مشتركين"، و فاز مركز اتصال خدمات المشتركين في المملكة بجائزة أفضل مركز اتصال.وأوضح العبري ، أنّ المكاتب الفائزة ستُكرّم في معرض إكسبو دبي 2020 ، الذي سيعقد في الإمارات العام المقبل ، مشيراً إلى أن هذه النتيجة جاءت في ختام الاجتماع الـ 28 لفريق عمل خدمات المشتركين الكهربائية والمائية في دول المجلس.وأكدت "السعودية للكهرباء"، أن الفوز بهاتين الجائزتين ، يمثل حلقة من سلسلة جوائز إقليمية ودولية حصدتها الشركة ، نظير الإنجازات والجهود التي بذلتها وتبذلها في تقديم نموذج فريد في خدمات المشتركين ، لا سيما وأنها تمتلك خبرة واسعة في هذا المجال ، وهو الأمر الذي أسهم في دعم موثوقية المنظومة الكهربائية في المملكة.وأوضحت أن من أولوياتها دعم وتطوير كل خدماتها ، وفق أحدث التقنيات العالمية وبما يسهل على المشتركين الحصول عليها.الجدير بالذكر، أن هذه الجائزة تهدف إلى دعم وتطوير أعمال قطاع خدمات المشتركين في دول مجلس التعاون، وتسليط الضوء على الممارسات الناجحة في مجالات إدارة الأعمال والأداء المتميز، وتحفيز المؤسسات لتطبيق أسس وتقنيات الجودة الشاملة، بما يضمن تحقيق رضى المتعاملين ويعزز مستوى جودة وتميُّز الخدمات المقدمة، وتعزيز روح المنافسة الإيجابية بين إدارات خدمات المشتركين بدول مجلس التعاون بهدف تعزيز تنافسيتها على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.// انتهى //21:48ت م0255