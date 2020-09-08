الرباط 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واسسجلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 1941 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 75721.وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 33 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات 1427، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 57239، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليا في طور العلاج هو 17055، من بينها 240 حالة خطيرة.// انتهى //22:05ت م0258