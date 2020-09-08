واشنطن 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واسأغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، اليوم، تداولاتها على انخفاض.وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 632.62 نقطة، أو 2.25 بالمئة، إلى 27500.69 نقطة.كما انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 95.11 نقطة، أو 2.78 بالمئة ليغلق عند 3331.85 نقطة.كما سجل المؤشر ناسداك المجمع انخفاضًا عند الاغلاق بواقع 465.45 نقطة، أو 4.11 بالمئة، إلى 10847.69 نقطة.// انتهى //23:40ت م0276