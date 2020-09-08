الرياض 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واسصعد فريق كرة الطاولة بنادي الاتفاق لمصاف أندية الدرجة الأولى للعبة، بعد تغلبه على فريق اليرموك اليوم في مباراة الإياب على صالة نادي النهضة بنتيجة 3-1 .ومثل فريق نادي الاتفاق لكرة الطاولة كل من اللاعبين عبدالرحمن الربيع و أسامة المحيبس وعلي شويخات وعادل الربح، وفنياً المدرب نعيم العوامي، وإداريا محمد العباد.وبارك مدرب نادي الاتفاق نعيم العوامي الصعود لأعضاء الفريق ولمجلس الإدارة وجماهير نادي الاتفاق ، مثمناً الجهود التي قدمها إداري الفريق محمد العباد والرئيس التنفيذي للنادي معاذ العوهلي، من خلال تسخير إمكانات النادي لإبراز لعبة كرة الطاولة من جديد في نادي الاتفاق، والمتابعة المتواصلة لإعداد الفريق حتى صعوده ولله الحمد إلى الدرجة الأولى، الذي ينتظره فيها استعداد كبير للمنافسة على بطاقات الصعود للدرجة الممتازة في الموسم القادم.// انتهى23:53ت م0280