نيوم 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واستلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، من معالي وزير الدفاع الياباني تارو كونو.وجرى خلال الاتصال استعراض آفاق التعاون في المجالات الدفاعية بين المملكة واليابان.كما تم بحث قضايا الأمن الإقليمي والجهود المبذولة لضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية.// انتهى //00:01ت م0281