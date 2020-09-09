جدة 20محرم 1442 هـ الموافق 08سبتمبر 2020 م واسأزالت أمانة محافظة جدة ممثلة ببلدية الصفا الفرعية بسطات خضار وفواكه، وصادرت 960 كيلو جراماً من الخضروات، ضمن الحملة الميدانية التي تقوم بها الأمانة على أصحاب البسطات المخالفة بصفة متواصلة.وأكد رئيس بلدية الصفا المهندس عمرو حافظ حرص البلدية على منع المخالفات الخاصة بالأطعمة، ومتابعة مراقبة المواقع التي يتواجد فيها الباعة المتجولون، ومنعهم من الافتراش بالطرقات والساحات العامة، لافتا الانتباه إلى أنه جرى تكليف فريق عمل لمتابعة أعمال إزالة البسطات كافة، وتنظيف المواقع من المخلفات.// انتهى //00:29ت م0283