أبها 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واسوقف صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير اليوم، على استعدادات فريق ضمك الأول لكرة القدم لمواجهة الفتح غدًا، وذلك على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة، ضمن الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.وتأتي زيارة سموه لمقر النادي أثناء التدريب للوقوف عن قرب على استعدادات الفريق وتحفيزهم لكسب نتيجة لقاء الغد.// انتهى //00:41ت م0287