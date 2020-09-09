الخرطوم 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واسالتقى عضو مجلس السيادة السوداني المتحدث الرسمي باسم وفد الحكومة في مفاوضات جوبا سعادة محمد حسن التعايشي بمكتبه بالقصر الرئاسي اليوم، سفيرة جمهورية فرنسا لدى السودان إيمانويل بلاتمان. وجرى خلال اللقاء بحث مسيرة السلام والترتيبات الجارية للتوقيع النهائي على اتفاق السلام في جوبا في الثاني من أكتوبر المقبل، كما تطرق الجانبان إلى استعداد باريس لدعم مسيرة السلام من خلال حث الذين لم يلتحقوا بعد بعملية السلام للانضمام إليها ودعم تنفيذ اتفاق السلام المرتقب عبر مساهمات المنظمات العاملة في مجال مساعدة اللاجئين والنازحين.//انتهى//02:00ت م0291