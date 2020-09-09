المدينة المنورة 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس ليوم غد الأربعاء بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - تضمنت نشاطا للرياح السطحية وأمطارا رعدية وتدن في مدى الرؤية ، على محافظات العيص وبدر ووادي الفرع.وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة العاشرة مساء.//انتهى//02:29ت م0293