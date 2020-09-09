الجزائر 20 محرم 1442 هجري الموافق 08 اغسطس 2020 م واسسجلت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، 285 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 9 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وكشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا جمال فورار في مؤتمر صحفي أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع إلى 46938 حالة ، بينها 1571 وفاة.كما تم تسجيل 198 حالة شفاء جديدة من الفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 33183 حالة.// انتهى //03:00ت م0294