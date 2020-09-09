عام / 285 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر
الأربعاء 1442/1/21 هـ الموافق 2020/09/09 م واس
الجزائر 20 محرم 1442 هجري الموافق 08 اغسطس 2020 م واس
سجلت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، 285 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 9 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وكشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا جمال فورار في مؤتمر صحفي أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع إلى 46938 حالة ، بينها 1571 وفاة.
كما تم تسجيل 198 حالة شفاء جديدة من الفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 33183 حالة.
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