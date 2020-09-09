كانبيرا 20 محرم 1442 هـ الموافق 08 سبتمبر 2020 م واسأعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال اندروز اليوم عن تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع عدد الوفيات في الولاية إلى 694 وفي أستراليا إلى 781 حالة وفاة.وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 26374 إصابة تعافى منها 22719 شخصا.// انتهى //04:01ت م0298