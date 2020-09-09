الرياض 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين: رئاسة المملكة لمجموعة العشرين ركزت على الاستقرار المالي.. اعتماد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية (1438 / 1439هـ)خادم الحرمين: أولوياتنا القصوى مكافحة الجائحة وتبعاتها.. انطلاق قمة مجموعة تواصل العمال "L20" بمجموعة العشرينالقيادة تهنئ رئيس طاجيكستان بذكرى الاستقلالولي العهد يطمئن على صحة أمير الكويت.. ويستعرض آفاق التعاون مع وزير الدفاع اليابانيمجلس الوزراء: رؤية المملكة 2030 ساهمت في مواجهة تبعات الجائحةفيصل بن بندر يشيد بأعمال "إحسان"فهد بن سلطان يثمن جهود "الرعاية الصحية"فيصل بن سلمان يدشن مشروعات للكهرباء بالمدينةأمير القصيم يلتقي قائد قوات أمن المنشآت ويتسلم تقرير غرفة الرسالمملكة الأولى في التنافسية الرقمية على مستوى مجموعة العشريناستمرار انخفاض حالات الإصابة اليومية إلى أقل من 800 حالةالمملكة تتجاوز محو الأمية لاستدامة التعلّمالشورى يطالب بتأمين صحي لمتقاعدي القطاع الخاص17 مليون هوية رقمية أصدرتها الداخلية عبر «أبشر»أكثر من نصف مليون استعادوا الأمل من «تأكد» بالرياضتدميـر طائرة «درون» مفخخـةكورونا: الصين تعلن الانتصار.. وأوروبا تعانيلبنان: الاستماع للإفادات الأمنية في انفجار المرفأ«الاحتلال» يعتقل 50 فلسطينياً بالضفة الغربيةسعي حوثي لتجويع اليمنيين ومضاعفة معاناتهم// يتبع //06:01ت م0003