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الأربعاء 1442/1/21 هـ الموافق 2020/09/09 م واس
الرياض 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين: رئاسة المملكة لمجموعة العشرين ركزت على الاستقرار المالي.. اعتماد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية (1438 / 1439هـ)
خادم الحرمين: أولوياتنا القصوى مكافحة الجائحة وتبعاتها.. انطلاق قمة مجموعة تواصل العمال "L20" بمجموعة العشرين
القيادة تهنئ رئيس طاجيكستان بذكرى الاستقلال
ولي العهد يطمئن على صحة أمير الكويت.. ويستعرض آفاق التعاون مع وزير الدفاع الياباني
مجلس الوزراء: رؤية المملكة 2030 ساهمت في مواجهة تبعات الجائحة
فيصل بن بندر يشيد بأعمال "إحسان"
فهد بن سلطان يثمن جهود "الرعاية الصحية"
فيصل بن سلمان يدشن مشروعات للكهرباء بالمدينة
أمير القصيم يلتقي قائد قوات أمن المنشآت ويتسلم تقرير غرفة الرس
المملكة الأولى في التنافسية الرقمية على مستوى مجموعة العشرين
استمرار انخفاض حالات الإصابة اليومية إلى أقل من 800 حالة
المملكة تتجاوز محو الأمية لاستدامة التعلّم
الشورى يطالب بتأمين صحي لمتقاعدي القطاع الخاص
17 مليون هوية رقمية أصدرتها الداخلية عبر «أبشر»
أكثر من نصف مليون استعادوا الأمل من «تأكد» بالرياض
تدميـر طائرة «درون» مفخخـة
كورونا: الصين تعلن الانتصار.. وأوروبا تعاني
لبنان: الاستماع للإفادات الأمنية في انفجار المرفأ
«الاحتلال» يعتقل 50 فلسطينياً بالضفة الغربية
سعي حوثي لتجويع اليمنيين ومضاعفة معاناتهم
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