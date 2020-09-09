وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( هوية لبنان ) : يستولي «حزب الله» على لبنان بقوة السلاح، هذه حقيقة ليست محل جدال، حتى أن الحزب التابع لإيران لم يعد يرى حاجة لإخفاء هيمنته على القرار اللبناني، والاستعانة بقاموس الشراكة الوطنية، وسائر مفردات المصير المشترك والسيادة اللبنانية التي لم تعد تنطلي على أحد بعد أن أصبح هو الممثل الوحيد لسيادة لبنان وقراراته في الداخل والخارج.وتابعت : آخر علامات هذه السلطة الفائضة تسمية شارع في ضاحية بيروت الجنوبية الخاضعة لسيطرة «حزب الله» باسم قاسم سليماني، «الإرهابي الإيراني» الملطخة يديه بدماء مئات الآلاف في سورية والعراق ولبنان وغيرها من الدول التي تسلل إلى جسدها الداء الإيراني، وهو ما يمثل انحطاطاً لا قاع له، وتعبيراً فجاً عن احتقار عذابات وآلام وتضحيات كل من وقعوا ضحية لمخططات هذا القاتل الدولي ومجرم الحروب الطائفية.وأضافت : يمعن حزب الله في تهميش شركائه في الوطن، وفي نفس الوقت يمضي قدماً في مسخ هوية لبنان التاريخية، وإلحاقها بهوية غريبة على شعبها، هوية تنتزع لبنان من محيطه الطبيعي وتحيله محافظة تابعة لإيران وتحت وصاية الولي الفقيه، وهو ما يمثل عملية سرقة مكتملة الأركان لدولة ذات سيادة، وإن شئنا الدقة، عملية احتلال كامل للدولة اللبنانية، يبرهن ذلك انخراط لبنان عبر «الحزب» في أزمات المنطقة، واصطفافه مع الخط الإيراني، رغم أنف الإجماع الوطني، ودعوات الحياد والنأي بالنفس، لذا لم يعد محل جدل كون لبنان بحاجة لاستقلال جديد، وصياغة عقد سياسي واجتماعي يعيد توازن الواقع السياسي والسيادي في هذا القطر المأزوم.// يتبع //06:01ت م0004