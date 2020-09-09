وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( أهداف طموحة ) : تكثف المملكة تحضيراتها لقمة الكبار في الرياض خلال نوفمبر القادم ، حيث يُجري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، حفظه الله ، اتصالاته الهاتفية بالقادة لبحث أعمال دول المجموعة هذا العام والجهود المبذولة ضمن اجتماعاتها لمواجهة تحديات الجائحة خدمة للشعوب والاقتصاد العالمي ، وما أبداه الزعماء من تقدير وإشادة بقيادة المملكة لاجتماعات المجموعة على كافة المستويات لمواجهة تبعات الجائحة ، وهي جهود كبيرة تواصلها بنجاح ، وكذلك بشأن قضايا البيئة والمناخ ، والتنمية البشرية ، وغير ذلك من ملفات وأهداف استراتيجية ستكون أمام القادة.وأكدت : إن الأهداف الطموحة التي حددتها المملكة منذ تسلمها رئاسة المجموعة وحجم التحدي الذي واجه العالم على مدى الشهور الماضية ، يجعل من القمة القادمة – كما القمة الاستثنائية السابقة – الأهم في تاريخ مجموعة العشرين ، بل بالنسبة للعمل الدولي من أجل سلامة البشرية وإنقاذ الاقتصاد العالمي ، في مسارات متكاملة ومبادرات دعم وتمويل غير مسبوقة بهذا القدر على كافة الأصعدة وفي مقدمتها الأبعاد الإنسانية ، واستمرار الدور السعودي الفاعل في صياغة نظام اقتصادي عالمي يستعيد بوصلة النمو ومصالح جميع الدول ، منطلقا من نجاح داخلي يتواصل بثقة في تجاوز تبعات تلك التحديات وطمأنينة تامة على مستقبل مزدهر بإذن الله.// يتبع //06:01ت م0006