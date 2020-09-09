بوينس آيرس 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واستجاوزت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الأرجنتين عتبة الـ500 لف بينما ارتفع عدد الوفيات مقتربا من الـ10500 حالة.وأعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية اليوم الأربعاء، أنها سجلت 12027 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و276 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 500 ألفا و34 حالة وعدد الوفيات 10405 أشخاص ​​​.// يتبع //06:05ت م0009