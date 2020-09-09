طرابلس 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على الحوار الذى يجرى في المغرب بين أطراف الأزمة الليبية بعد يومه الثالث ، موضحة أنه توصل إلى تفاهمات تتعلق بتحديد معايير مهمة لوضع حد للفساد وإهدار المال العام، وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي، ولكن ما يزال الخلاف موجود بين مجلس النواب ومجلس الدولة حول تشكيل المجلس الرئاسي وعدد من المناصب السيادية تأمل أن تنتهى اليوم.وأشارت إلى الاظلام التام الذى عمّ المنطقة الغربية والجنوبية وأنه لا يوجد كهرباء في غرب وجنوب ليبيا نتيجة دخول بعض المسلحين إلى عدد من محطات التحويل 220، وقاموا بإرجاع الأحمال بالقوة ومنع مشغلي المحطات من الرد على غرفة التحكم الرئيسية.وتابعت عودة التصريحات حول خرق لوقف إطلاق النار على جبهة سرت الجفرة من قبل قوات حكومة الوفاق وسط إعلان البدء في تحشيدات عسكرية ونقل أرتال من القوات على الخطوط الأمامية للجبهة.ونقلت كشف وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم عن سعي بلاده مع تونس لاستضافة حوار بين فرقاء الأزمة الليبية، مع إشراك دول الجوار، وفي مقدمتها مصر والدول المحيطة بالجنوب الليبي، معربا عن رفض بلاده توريد الأسلحة إلى ليبيا في ظل استمرار أزمتها لمنع تصاعد حرب الوكالة على الأراضي الليبية.وتناولت ترحيب الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، باجتماع أعضاء من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في مدينة بوزنيقة بالمملكة المغربية، مشيدا بمبادرة الرباط لدعم الحوار الليبي، ومشيرا إلى أن المبادرة المغربية تأتي في الوقت المناسب وتصب في مسار جهود الأمم المتحدة لحل النزاع في ليبيا.وعرجت صحف ليبيا على دعوة تجمع دول الساحل والصحراء مختلف القادة السياسيين والمجتمع المدني في ليبيا إلى دعم المفاوضات الجارية في مدينة بوزنيقة المغربية، وتشجيعها في اتجاه تسوية الأزمة بهدف تعزيز وقف إطلاق النار، معربا عن ارتياحه الكبير للمحادثات الليبية التي انطلقت في 6 سبتمبر الجاري بالمغرب، والتي تعد امتدادا لمسيرة الصخيرات التي توجت بالاتفاق السياسي.// انتهى //07:43ت م0012