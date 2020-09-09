الطائف 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات أضم والطائف وميسان اليوم مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وشبهانعدام في الرؤية،ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 8 مساءً.بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.// انتهى //08:24ت م0014