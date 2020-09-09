عام / "الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على محافظات أضم والطائف وميسان
الأربعاء 1442/1/21 هـ الموافق 2020/09/09 م واس
الطائف 21 محرم 1442 هـ الموافق 09 سبتمبر 2020 م واس
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات أضم والطائف وميسان اليوم مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وشبه
انعدام في الرؤية،ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 8 مساءً.
بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
// انتهى //
08:24ت م
0014